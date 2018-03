HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard nach einem Standortbesuch in Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Indien sei ein Markt mit Wachstumspotenzial, schlussfolgerte Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ck



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.