FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 124 auf 165 Euro angehoben. Die jüngste Erholung der Polysiliziumpreise dürfte sich in den kommenden Wochen fortsetzen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit könnte das auf die Solarindustrie speizialisierte Chemieunternehmen im laufenden Jahr bei Umsatz und Gewinn erneut positiv überraschen. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 und 2019./edh/bek



Datum der Analyse: 06.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.