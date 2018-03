FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aktien von Vonovia nach Zahlen für 2017 von 46 auf 45,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der etwas niedrigere faire Wert basiere auf leicht gesenkten Neubewertungsannahmen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse der Immobiliengesellschaft hätten am oberen Ende der Unternehmensprognosen gelegen und das Management habe den Ausblick für 2018 bestätigt./bek/ag



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.