NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Die am Montag vorliegende Studie ist Teil einer Serie, die einen tieferen Einblick in den Autobauer geben soll - dieses Mal mit Fokus auf das US- und Brasilien-Geschäft. Fords möglicher Rückzug aus dem Brasilien-Geschäft könnte eine Gelegenheit für VW eröffnen, schrieb Analyst Jose Asumendi./mis/ag



Datum der Analyse: 06.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.