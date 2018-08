NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern im zweiten Quartal seien von einer starken bereinigten Entwicklung der Marken VW, Audi und Porsche geprägt gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein steigender Druck auf die Gewinne und Gegenwind in der zweiten Jahreshälfte vor allem wegen der Abgastests trübten aber die Stimmung. Dennoch glaube er, dass der Autobauer die Profitabilität steigere./ajx/he



Datum der Analyse: 01.08.2018



