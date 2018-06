NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit Blick auf einen Produktionsstopp im Stammwerk Wolfsburg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Bei der Modellpalette von VW könne es zeitweise Angebotsausfälle und Verzögerungen bei der Auslieferung geben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zahlen zum Umfang der möglichen Ausfälle habe der Konzern aus Gründen des Wettbewerbs nicht gegeben./bek/ajx



Datum der Analyse: 06.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.