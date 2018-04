NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Pressekonferenz zum angekündigten Konzern- und Vorstandsumbau auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi begrüßte in einer am Freitag vorliegenden Studie die geplanten Änderungen. Allerdings hält er es für geboten, dass der neue Konzernchef Herbert Diess die künftige Strategie des Autokonzerns detaillierter definiert./edh/gl



Datum der Analyse: 13.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.