NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Er begrüße die Ernennung von Herbert Diess zum neuen Konzernchef des Autobauers, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diess könne die Wettbewerbsfähigkeit und die Gewinne des Konzerns steigern. Warburton beglückwünscht alle Anleger, die bereits Volkswagen-Aktien haben und empfiehlt jenen, die sie noch nicht haben, sie zu kaufen./ajx/bek



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.