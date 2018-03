NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Trotz der starken Resultate für 2017 und der anhaltend guten Absätze gehe der Autobauer für 2018 weiter von einer mehr oder weniger stagnierenden operativen Marge (Ebit) aus, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte befürchtet eine anhaltende Gewinnbelastung durch den Dieselskandal und technische Risiken. VW selbst erwarte durch den weltweit einheitlichen Abgastest WLTP Druck. Daher räumt Hendrikse weder der günstig bewerteten Aktie noch den Branchennotierungen insgesamt große Sprünge zu./gl/la



Datum der Analyse: 13.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.