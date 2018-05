HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 253 auf 250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick zahle der britische Mobilfunkkonzern weniger als befürchtet für die Übernahme des deutschen Kabelnetzanbieters Unitymedia und andere Teile des Breitbandanbieters Liberty Global, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu dürften die anstehenden Halbjahreszahlen mit Blick auf die Wachstumsperspektiven aus eigener Kraft überzeugen. Das gesenkte Kursziel begründete Ghazi mit geänderten Schätzungen wegen des jüngsten Verkaufs von Aktivitäten in Katar, Währungseffekten und vorsichtigeren Annahmen für den Anteilsverkauf an einem Gemeinschaftsunternehmen in Indien./gl/la



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.