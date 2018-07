FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vodafone mit "Reduce" und einem Kursziel von 180 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Mobilfunkkonzern sei wohl auf Zukäufe angewiesen, um weiter zur Konkurrenz aufzuschließen, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gemeinsam mit der relativ hohen Abhängigkeit von Wiederverkäufern lasse dies darauf schließen, dass die kurzfristige Renditechancen eher gering bleiben. Er sehe daher anderswo im Sektor bessere Anlagemöglichkeiten./tih/la



Datum der Analyse: 11.07.2018



