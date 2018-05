NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Vodafone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Pence belassen. Der britische Telekomkonzern investiere in Wachstum im Breitbandgeschäft und in die Digitalisierung, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit verschaffe sich das Unternehmen operative Beweglichkeit und senke die Kosten./bek/gl



