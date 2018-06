NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi anlässlich erneuter Anteilskäufe durch Vincent Bollore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Investor wolle wohl die Unterbewertung der Universal Music Group im Gesamtkonzern nutzen, bevor sie sich möglicherweise durch einen Börsengang herauskristallisiere, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält UMG für 40 Milliarden Euro wert. Der Börsenwert des Gesamtkonzerns liegt aktuell bei 27,7 Milliarden Euro./ag/la



Datum der Analyse: 25.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.