LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vivendi nach den Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das erste Halbjahr des franzöischen Medienkonzerns sei schwächer als erwartet ausgefallen, was angesichts der angekündigten Zu- und Verkäufe aber zweitrangig sei, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei dem geplanten Verkauf der Hälfte von Universal Music hänge alles vom erzielbaren Preis ab, wobei er den Wert der Vivendi-Tochter auf 19,1 Milliarden Euro schätze./mf/mis



Datum der Analyse: 30.07.2018



