NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Baukonzern- und Mautstraßenbetreiber dürfte den Umsatz um 6 Prozent und das operative Ergebnis (Ebit) um 7 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Vinci bleibe ein "Top Pick" unter den europäischen Infastrukturwerten. Die aktuelle Kursschwäche im Vergleich zu Eiffage biete eine Gelegenheit, sich Vinci noch einmal genauer anzuschauen./mis/edh



Datum der Analyse: 16.07.2018



