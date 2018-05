NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach der Ankündigung eines Ausbaus ihres Geschäftsmodells auf "Overweight" mit einem Kursziel von 485 dänische Kronen belassen. Sollten die Dänen künftig auch Windkraftprojekte finanzieren, könne sich dies auf die zukünftige Kapitalrendite auswirken, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Finanzierungssicht sei der Hersteller von Windkraftanlagen zudem im Nachteil im Vergleich zu Siemens und General Electric. Auf einen möglichen Aktienrückkauf sollten die Pläne jedoch keinen größeren Einfluss haben./bek/tih



Datum der Analyse: 15.05.2018



