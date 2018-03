HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat VTG nach endgültigen Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 52 Euro angehoben. Der Schienenlogistikkonzern habe ein starkes Geschäftsjahr 2017 hinter sich gebracht und sei mit Schwung ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen nun überarbeitet und die Nacco-Übernahme ab 2019 in sein Modell mit einbezogen./ck/ag



Datum der Analyse: 27.03.2018



