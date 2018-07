NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper mit "Sell" und einem Kursziel von 24,10 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Versorger könnte im Jahr 2021 den Höhepunkt bei den Gewinnen erreichen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem herrsche Unsicherheit mit Blick auf die Nachhaltigkeit der aktuellen Dividendenpolitik und die Aktien würden mit einem erheblichen Aufschlag zur Branche gehandelt./la/he



Datum der Analyse: 25.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.