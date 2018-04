MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Unilever NV nach Zahlen von 53 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Konsumgüterkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte aber dennoch seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2020 leicht nach unten an und begründete dies neben Währungseffekten auch mit schlechteren Aussichten für die Geschäfte in Südostasien sowie einem niedrigen Preisniveau in Lateinamerika./tih/he



Datum der Analyse: 20.04.2018



