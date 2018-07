NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever PLC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der konzerneigene Umsatz sei im zweiten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seinen die Absatzmengen des niederländisch-britischen Konsumgüterherstellers gewesen. Die Preissteigerungen seien schwach gewesen, hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen./ck/zb



Datum der Analyse: 19.07.2018



