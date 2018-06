NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Unicredit von 23,50 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der jüngste Rückschlag italienischer Bankenpapiere sei überzogen - gerade bei der Unicredit, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei allen politischen Risiken hält er einen Austritt der Italiener aus der EU immer noch für sehr unwahrscheinlich. Die Unsicherheit und die Ausweitung der Anleihespreads belaste allerdings die Gewinne./ag



Datum der Analyse: 01.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.