ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit von 19,30 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Erwartung konjunktureller Belastungen, sinkender Kreditvolumina, niedrigerer Einnahmen aus der Vermögensverwaltung sowie steigender Kosten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Carlo Tommaselli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die italienische Großbank könnte aber von ihrer geografisch recht breiten Aufstellung profitieren./edh/zb



Datum der Analyse: 07.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.