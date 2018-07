NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Wegen der besser als erwarteten Entwicklung im Investmentbanking hob Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzung für den Vorsteuergewinn an. Positive Kursimpulse für die Aktie der Schweizer Großbank erwartet sie von einer Investorenveranstaltung im Oktober./gl/mis



Datum der Analyse: 24.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.