NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Tesla angesichts aktueller Produktions- und Auslieferungszahlen für das für den Massenmarkt vorgesehene Model 3 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Produktion habe die Erwartungen erfüllt, die Auslieferungen hätten diese aber verfehlt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren dürften ihren Augenmerk fortan vor allem auf die Profitabilität des Elektroautobauers legen./tih/ck



Datum der Analyse: 03.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.