NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 240 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das erste Halbjahr dürfte mit Blick auf die Barmittel des Herstellers von Elektroautos ein Tiefpunkt werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei jedoch zuversichtlich, dass das Unternehmen die Produktion des Modells 3 ausweiten werde. Trotz der Beseitung der Engstelle bei der Produktion dürften die Stückkosten kurzfristig sich aber kaum fallen./bek/mis



Datum der Analyse: 19.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.