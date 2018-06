NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica nach dem Erwerb von Fußball-Übertragungsrechten für die Champions League und die Europa League auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,85 Euro belassen. Er werte den Rechteerwerb als leicht negativ wegen der damit verbundenen Kosten, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei noch nicht sicher, ob Telekomanbieter wie Vodafone und Orange die Spanier weiterhin für Fußballinhalte bezahlen. Grundsätzlich habe Telefonica jedoch die Strategie für die Inhalte der nächsten drei Jahre festgezurrt./bek/ajx



Datum der Analyse: 29.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.