NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Telefonica angesichts einer Leistungsoffensive von Vodafone bei Mobilfunkverträgen in Spanien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Für den Telefonica sei es nicht von Vorteil, dass Vodafone mehr Leistung für den selben Preis anbiete, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/mis



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.