NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Total SA nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In allen seinen vier Sparten habe der französische Ölkonzern im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe es vor allem beim Gewinn und beim Cashflow starke Verbesserungen gegeben./ck/she



Datum der Analyse: 30.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.