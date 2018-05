HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TLG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Finanzkennzahlen für das erste Quartal hätten vollständig seinen Schätzungen entsprochen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch habe die Zahlenvorlage auf ihn einen positiven Eindruck gemacht. Das Management sei weiterhin optimistisch, die Expansion in den alten Bundesländern fortzusetzen./tih/he



Datum der Analyse: 15.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.