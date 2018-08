NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Aktie sei eine ausgesprochen attraktive Anlage, schrieb Analyst Michael Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die hohen Kapitalerträge könnten durch zusätzliche Erträge dank der Einnahmen von ReAssure ergänzt werden. Die Schweizer wollen den Lebensversicherungs-Abwickler ReAssure an die Börse bringen. Swiss Re bleibe sein "Top Pick" im Sektor der Rückversicherer, so der Analyst./ajx/la



Datum der Analyse: 03.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.