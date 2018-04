NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Rückversicherers Swiss Re mit Blick auf den möglichen Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das obere Ende der laut einem Bericht gebotenen 100 bis 105 Franken je Aktie entspräche einem Bewertungsaufschlag von 16 Prozent auf den Swiss-Re-Kurs vor Bekanntwerden der Spekulationen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nun kolportierte 25-Prozent-Beteiligung wäre allerdings niedriger als die ursprünglich im Raum stehenden 33 Prozent./gl/edh



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.