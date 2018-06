NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swiss Re aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 103 Franken belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Aktien des schweizerischen Rückversicherers wegen des sich abschwächenden Ausblicks für die Rückversichererbranche und unternehmensspezifischer Gründe unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Inzwischen sei aber die Gesamtrendite von 10 Prozent zu attraktiv geworden, um sie länger zu ignorieren./ck/he



Datum der Analyse: 29.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.