ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach einem Investorentreffen auf "Sell" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Positiv seien die Aussagen des Rückversicherers zur Kapitalausstattung gewesen, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ sei unter anderem, dass sich der japanische Technologiekonzern Softbank möglicherweise nicht in der bislang erwarteten Höhe an den Schweizern beteiligt./bek/ajx



Datum der Analyse: 05.04.2018



