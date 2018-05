NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers liege deutlich unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einer geänderten Bilanzierung habe erstmals ein negativer Effekt das Ergebnis vor Steuern mit 280 Millionen US-Dollar belastet./bek/stw



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.