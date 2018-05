NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 13,20 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Fassler kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen - vor allem für das laufende Geschäftsjahr um 9 Prozent, aber auch um 1 Prozent für das darauffolgende. Er begründete dies mit vorsichtigeren Erwartungen für das Zucker-Kerngeschäft und die Tochter Cropenergies./tih/he



Datum der Analyse: 17.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.