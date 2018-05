FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 89 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seien so ausgefallen wie von ihm erwartet, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Um Währungseffekte bereinigt, sei das Wachstum im zweiten Quartal aber stark ausgefallen. In seinem Modell geht er nun von einem Euro-Wechselkurs von 1,20 US-Dollar aus./tih



Datum der Analyse: 07.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.