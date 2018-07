FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Software AG nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Das Wachstum mit Cloud-Angeboten und Software für das sogenannte Internet der Dinge sei nicht so stark gewesen wie erwartet, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kommenden Quartale dürften aber wieder ein stärkeres Wachstum zeigen./bek/gl



Datum der Analyse: 18.07.2018



