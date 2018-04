FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Die starke Entwicklung im Bereich Cloud/Internet der Dinge (IoT) habe die schwache Umsatzentwicklung im ersten Quartal wettgemacht, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Montag vorliegenden Studie. bestätigt. Mit den IoT-Aktivitäten sei der Software-Konzern in diesem Wachstumsbereich sehr gut aufgestellt und gewinne Marktanteile. Für die Aktie spreche außerdem die gute Entwicklung des Free Cashflow./ck/edh



Datum der Analyse: 16.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.