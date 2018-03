NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für die Aktie der Software AG nach Aussagen des Unternehmens zum Thema "Internet der Dinge" auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das "Internet der Dinge" sei eine große Chance für den Softwarekonzern, aber für Anleger gebe es Investmentchancen mit geringeren Risiken, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/gl



Datum der Analyse: 13.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.