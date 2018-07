HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Sixt Leasing nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Aussagen des Leasinganbieters hätten seinen Optimismus in puncto der starken mittelfristigen Wachstumsperspektiven untermauert, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den Investitionen in die IT zur Plattformoptimierung und Kapazitätserweiterung im laufenden Jahr dürfte das Unternehmen 2019 in weitere europäische Märkte eintreten./mis/jsl



Datum der Analyse: 04.07.2018



