FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Halbleiterwafer-Hersteller dürfte mit noch mehr positiven Überraschungen aufwarten, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2018 sei ein wenig vage, doch aus einem guten Grund. So könnte es vor allem bei 150- und 200-Millimeter-Wafern mit Blick auf die Verkaufspreise positive Überraschungen geben./mis/ag



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.