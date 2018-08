HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens von 135 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen hätten keine Begeisterungsstürme geweckt, seien aber lediglich eine Momentaufnahme, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Währungsbelastungen dürften in den kommenden Quartalen etwas geringer ausfallen. Der Erfolg der "Vision 2020+" müsse sich erst noch zeigen, schließlich sei es eine Vision./ajx/la



Datum der Analyse: 03.08.2018



