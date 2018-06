NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Der jüngste Auftrag des britischen Energieversorgers SSE für die Kraftwerkssparte des deutschen Elektrokonzerns sei in mancherlei Hinsicht ungewöhnlich, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er zeige, dass der europäische Markt für Gasturbinen doch nicht tot sei, und sei ein kommerzieller Erfolg für die Münchener. Allerdings erschienen die Konditionen für den Auftraggeber sehr vorteilhaft./gl/ajx



Datum der Analyse: 01.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.