NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Aufgrund der guten Kennziffern der Töchter Siemens Gamesa und Siemens Healthineers habe er seine Quartalsgewinnprognose für den Industriegeschäft des Elektrotechnikkonzerns erhöht, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.