PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Euro gesenkt. Mit der Vision 2020+ habe der Industriekonzern einen ambitionierten Plan vorgestellt, um Gewinne und strategische Flexibilität zu verbessern, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings hätten ihn die Kostensenkungsziele enttäuscht. Zudem dürften die Veränderungen wohl kaum etwas an der komplexen Konzernstruktur ändern, wodurch der Bewertungsabschlag im Vergleich zur Summe der einzelnen Unternehmensteile vorerst Bestand haben sollte./mis/ag



Datum der Analyse: 06.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.