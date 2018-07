NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 36,90 auf 41,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Besser als erwartete Umsätze seien durch schwächere Margen konterkariert worden, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie erscheine aber nach wie vor fair./ck/he



Datum der Analyse: 30.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.