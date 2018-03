NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Shire anlässlich des Kaufinteresses des japanischen Pharmakonzerns Takeda auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Große Kostensynergien bei diesem Deal sehe er nicht, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem könnte sich die Transaktion - angesichts einer gemeinsamen Verschuldung von rund 22 Milliarden US-Dollar - als finanziell risikoreich erweisen. Die Aktionäre dürften sich indes für den Deal interessieren./edh/mis



Datum der Analyse: 28.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.