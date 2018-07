NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 vor Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Bei dem Online-Marktplatzbetreiber sollten sich die Geschäftstrends im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres kaum verändert haben, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Scout24 sei in Deutschland Marktführer und könne damit seine Kundenbasis zunehmend zu Geld machen. Dies sei jedoch bereits ausreichend im Kurs berücksichtigt./la/edh



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.