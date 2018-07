NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor den am 25. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Elektrokonzern dürfte auf gutem Weg sein, seine Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das organische Umsatzwachstum liege leicht über der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsenserwartung./ck/la



Datum der Analyse: 12.07.2018



