NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem Investorentreffen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern rechne damit, dass die kurzzyklischen Geschäfte ihren Höhepunkt erreicht und die operativen Fremdfinanzierungskosten sinken dürften, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gründe dafür sind den Franzosen zufolge ein ungünstigerer Produktmix, Lieferkettenengpässe und Investitionen ins Geschäft, wie Costa weiter ausführte./ck/la



Datum der Analyse: 29.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.